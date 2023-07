Quelle crème solaire choisir pour votre enfant et la planète ?

Qui dit été, dit vacances et soleil. Pour protéger notre peau, il y a heureusement les crèmes solaires. Mais attention, certaines peuvent être dangereuses notamment pour l’environnement. On vous explique !

Chaque minute, 48 litres de crème solaire sont déversés dans les océans. Cela impacte les coraux, qui sont essentiels pour la vie marine. Ils s’affaiblissent et disparaissent, mettant en péril d’autres espèces dans les mers et les océans.

Toutes les crèmes solaires ne sont pas mauvaises pour l’environnement et pour la santé. Seules les crèmes à filtre chimique sont problématiques.

Pour préserver notre belle planète, il est préférable de privilégier les crèmes à base d’un filtre minéral. Et bien sûr, respecter quelques règles d’or : utiliser des chapeaux, des tee-shirts anti-UV et éviter de s’exposer aux heures les plus chaudes.