Quelle couleur de cheveux adopter pour la rentrée, David Jeanmotte vous répond

Pour la rentrée, vous avez peut-être envie de changer un petit peu de coupe de cheveux ou de couleur et la tendance, c’est le "sunkiss hair". Dans la séquence bien-être du 8/9, David Jeanmotte vous explique ce que signifie "sunkiss hair" et comment le réaliser chez vous.

Le sunkiss hair apporte un reflet solaire dans votre chevelure. Pour l’été la tendance est souvent au blond mais pour l’automne, il est plus habituel de privilégier des tons chauds, des tons ombrés marronné. Le sunkiss permet d’avoir un cheveu qui n’a pas l’air coloré puisque l’on joue uniquement sur les reflets pour un rendu le plus naturel possible.

Moins fort qu’un balayage, cette technique donne une impression "retour de vacances" mais avec des cheveux plus cuivrés ou marronnés qu’avec un blond "surfeuse californienne".

Si vous n’avez pas l’occasion d’aller chez le coiffeur pour demander un "sunkiss", David Jeanmotte vous conseille les colorations pigmentées qui vont donner un coup de fouet à votre couleur. Un produit pigmenté couleur "coffee" sur des cheveux aux reflets dorés va par exemple vous donner l’effet sunkiss. Ce soin repigmentant, vous donne en plus de la brillance.