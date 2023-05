Quelle consigne en Belgique pour les canettes et bouteilles en plastique ?

Après la Flandre, fin 2022, et la Wallonie, il y a quelques semaines, c’est la région bruxelloise qui confirme son intérêt pour un système de consigne en collaboration avec les deux autres Régions et le Fédéral. D’ici 2025, vous pourriez donc payer 10, 15 ou 20 centimes de plus lors de l’achat de votre boisson préférée et récupérer ensuite cette petite somme. Comment ? Là est toute la question car plusieurs systèmes sont à l’étude. Dont celle de l’industrie des boissons, alliée à Fost Plus (chargé du recyclage des déchets ménagers) et de Comeos pour la distribution.