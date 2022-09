Quelle alimentation pour une rentrée sportive ?

"Il faut oublier le petit-déjeuner sucré, avec le lait, les céréales et le jus d’orange, peu rassasiant dans la durée". La spécialiste recommande de se tourner vers un repas salé, à base de protéines, de glucides de qualité et d’acide gras riche en oméga 3. Parmi les aliments conseillés, pain complet, fromage blanc, jambon, œufs, des oléagineux, des fruits frais, et non pas de jus de fruit.

Pour le repas du midi, "divisez votre assiette : moitié légumes, un quart de protéine et un quart de glucides complet". C’est-à-dire des pâtes ou du riz complet ou encore des pommes de terre en morceaux. Et si possible éviter le dessert, même les fruits.

"Chez certaines personnes, un fruit peut bloquer la digestion, provoquer un ballonnement."

Entre 16h et 17h, une collation sucrée, composée de bon sucre, comme du chocolat noir, des fruits ou en cas d’activité sportive dans la soirée, des oléagineux ou un laitage.

Pour finir la journée, un dîner léger, avec des légumes, comme une salade composée ou une ratatouille. À cela, ajouter une protéine maigre, comme du blanc de poulet ou du poisson. Pour un végétarien, on peut remplacer par des protéines végétales, telles que les lentilles, les pois chiches, le soja, etc. "Attention tout de même au risque de carences en certains nutriments, notamment le fer, la vitamine B12", avertit Cécile Capdeville, qui préconise pour les végétariens et végans un suivi par un professionnel.