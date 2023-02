Quelle alimentation donner à son chien ou son chat ?

Le plus important est de donner à son animal une alimentation complète et équilibrée, c’est-à-dire qu’il lui faut un certain nombre de nutriments comme des protéines, des matières grasses, des sucres, des vitamines ou des minéraux, et une juste répartition de chacun de ces nutriments.

Qu’on décide d’acheter la nourriture en magasin ou la faire soi-même, il sera donc préférable de s’entourer des bons conseils. En fonction de l’âge, la taille, le poids, le sexe et les sensibilités individuelles, le vétérinaire peut calculer et recommander la meilleure ration ménagère pour le chien ou le chat.