Quel yaourt choisir en fonction de ses besoins ?

Les rayons débordent de plus en plus de yaourts de toutes sortes, et on peut se perdre au moment de faire son choix. Dans le 6/8, notre nutritionniste Chantal Van der Brempt nous explique quel type de yaourt est plus adapté à nos objectifs.

L’idéal est de choisir plutôt yaourt nature, et d’éviter les variantes fruitées ou vanillées à cause de leur forte teneur en sucre ou édulcorants. Mais on peut toujours ajouter soi-même des fruits frais car ils contiennent des sucres naturels.

Parmi les principales sortes de yaourts nature existants qui sont bons pour le transit et la santé en général, on peut choisir entre le yaourt maigre, le yaourt entier, le yaourt grec, le SKYR, le kéfir et le yaourt Bio Activ. Chacun d’entre eux peut être utilisé de façon ciblée en fonction de nos habitudes :