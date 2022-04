Quel vin choisir pour accompagner du chocolat ?

Après le week-end pascal, les armoires sont souvent pleines de chocolat durant quelques semaines, voire quelques mois. Alors, petite, suggestion : si on les accordait avec un vin ? Suivez les conseils du sommelier Fabrizio Bucella sur VivaCité.

Avec le chocolat noir

Question accords avec le chocolat noir, il faut clairement du rouge. En effet, on va produire ce qu’on appelle l’effet de masque. On masque les tannins du chocolat avec ceux du vin ou l’inverse.

Les tannins

Les tannins sont les substances des aliments, qui assèchent la bouche. Techniquement ce sont des polyphénols. La sensation en bouche s’appelle l’astringence, c’est l’assèchement de la cavité buccale.

Dans les vins rouges, il y a des tannins. Si vous prenez un vin des Côtes-du-Rhône par exemple ou du Languedoc, vous aurez une belle charge tannique. Lorsque vous le buvez, vous sentez la langue et l’intérieur des joues un peu rugueux.

Le cacao contient des tannins, donc quelque part tous les chocolats en contiennent. L’effet est masqué par la matière grasse, puis le sucre. Dans les chocolats au lait, la sensation des tannins est encore plus corrigée par le lait bien sûr.

Quand on boit du vin rouge tannique avec un chocolat noir, on va donc masquer l’effet des tannins de l’un par l’autre. Prenons un exemple concret. Vous mangez un petit œuf en chocolat noir, et puis vous sirotez un verre de vin rouge. Le vin semblera moins tannique. Le fruité sortira mieux, il semblera plus doux, moins amer aussi, moins astringent, donc moins rugueux.

Pour un autre effet de masque

Cet effet de masque fonctionne aussi pour le vin rouge et le café. Pourquoi ne pas essayer un verre de vin et le café après le repas ? Le vin semble moins tannique, moins dur. L’astuce dans l’astuce est que ça marche même si le vin est mauvais, voilà une manière habile de recycler la piquette.

Et pour le chocolat blanc ?

Dans ce cas, il vaut mieux prendre un vin un peu sucré comme un sauternes ou un jurançon. Là on a l’accord en phase ou ton sur ton, sucre du chocolat avec sucre du vin, c’est une tuerie !

Il existe aussi des vins rouges sucrés, ce sont souvent des vins mutés, ils sont modifiés avec de l’alcool pur. On les appelle des Vins Doux Naturels (VDN). Les principales appellations sont dans le Roussillon à base de grenache. Elles ont pour nom : Banuyls, Maury, Rivesaltes…

Et comme toujours, il n’y a qu’une solution… C’est la dégustation.