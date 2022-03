Quel tube de Frank Sinatra se cache derrière sa version wallonne "A m’ môde" ?

Jacques Warnier trace son chemin en reprenant un classique de Frank Sinatra dans la séquence du Kitchante tikodjåke.

Les plus belles balades sont intemporelles. Outre You're Beautiful de James Blunt, reprise la semaine précédente en wallon liégeois par l'animateur de Stoemp, Pékèt... et des Rawettes, on compte d'innombrables chansons des années 50, 60 et 70 qui ont fait chavirer les cœurs de nombreux fans. Parmi celles-ci, il y a le répertoire incontournable des crooners auquel s'attaque Jacques.

Il reprend un titre phare de la carrière de Frank Sinatra. Il s'agit de l'adaptation en anglais de Paul Anka d'un titre phare de Claude François, mais qui a été popularisée en 1969 par Sinatra.