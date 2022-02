Quel titre de John Lennon se cache derrière sa version wallonne "Dilé mi" ?

Jacques Warnier s'est penché sur le répertoire d'une icône de l'histoire de la musique, John Lennon, dans la séquence du Kitchante tikodjake ? de Stoemp, Pékèt... et des Rawettes.

Les monuments de la musique populaire méritent bien un petit lifting en wallon liégeois. Après The Sound of Silence de Simon and Garfunkel, Jacques Warnier reprend un autre grand classique. Il s'agit d'un gospel du début du 20e siècle, sécularisé et popularisé en 1961 par Ben E. King. Cette chanson, écrite et composée à cette date par le fameux duo Jerry Leiber et Mike Stoller, a connu un tel succès qu'elle a été reprise par des centaines d'interprètes.

L'animateur de Stoemp, Pékèt... et des Rawettes ! a choisi de reprendre la version de John Lennon, enregistrée en 1975 sur l'album Rock 'n' Roll.