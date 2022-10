Quel temps pour notre planète ? : que contiendra notre caddie de demain ?

Avec le changement de climatique, notre alimentation risque de changer. Les produits que nous consommons aujourd’hui ne seront peut-être plus au rayon de nos supermarchés ou leurs prix auront considérablement explosés. Pour mieux nous rendre compte des conséquences du changement climatique sur notre alimentation, Jean-Louis Lahaye nous emmène dans le magasin de demain. Il va aller de surprise en surprise et nous aussi !

Ce mercredi 26 octobre sur La Une, Jonathan Bradfer et Nathalie Guirma étaient aux commandes d’une émission inédite dans un studio équipé d’outils didactiques de visualisation hors du commun. Le but ? Vous aidez à bien comprendre les enjeux du changement climatique et démêleront le vrai du faux. Une émission que vous pouvez revoir en replay sur Auvio !