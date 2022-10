Nous connaissons aujourd’hui des phénomènes météo de plus en plus violents, des modifications de la machine climatique de plus en plus impactantes pour notre quotidien. Daniela Prepeliuc reviendra sur des événements forts qui ont marqué toutes les mémoires : les inondations de l’été 2021, les vagues de chaleur qui se répètent, les incendies qui ont marqué l’été 2022 (notamment du côté de la Gironde), les tempêtes, les tornades (dont celle de Beauraing), …