"Quel Temps pour la planète ?" a 10 ans : retour sur la genèse de l’émission

Le concepteur du projet, Jean-Charles Beaubois sera le premier à incarner l’émission de 2013 à 2014, il alternera la présentation avec Caroline Dossogne.

Un autre passionné prendra ensuite le relais : Nicolas-Xavier Ladouce. La présentation et l’édition lui seront confiées de janvier 2015 à décembre 2020 avec toujours cette volonté d’aller encore un peu plus loin dans le décodage des impacts du temps qu’il fait, des saisons et des variations du climat dans notre quotidien.

Depuis 2021, Jonathan Bradfer, en alternance avec Nathalie Guirma et Stéphane Piedboeuf, continue ce travail en appuyant les enjeux environnementaux et sociétaux de chez nous et ce, notamment à travers ses reportages : " Le champ des possibles ".

Autour des présentateurs gravitent de nombreuses collaborations : Marie-Pierre Mouligneau réalise des reportages, Hugues Lanneau produit, Terry Lemmens avec le support de Denis Collard, édite l’émission. Caroline Dossogne écrit différentes séquences et Antoine Binamé coordonne les articles avec le support d’Adrien Demet sans oublier les différents journalistes de terrain.

Virginie Hess propose "Les Carnets nature", Margaux de Biolley "Les délices de Margaux", Jean-François Viot rédige les séquences "Climatiquement correct" et Pascal Laroche s’intéresse aux métiers liés à la météo ou à l’environnement.