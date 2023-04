Quel temps pour la Flèche Wallonne ? La météo jouera-t-elle les trouble-fêtes ?

Ce mercredi, les amoureux du cyclisme et des Classiques auront les yeux rivés sur la Flèche Wallonne : malgré les absences de Dylan Teuns (malade), de Julian Alaphilippe (blessé au genou) ou d’Alejandro Valverde (parti à la retraite), la course s’annonce plus que prometteuse. Comme c’est souvent le cas en cyclisme : l’un des grands acteurs de la course peut être la météo si elle décide de jouer la capricieuse…

Parmi les noms à surveiller, Tadej Pogacar (UAE Emirates) fait office de grand favori après sa démonstration sur l’Amstel Gold Race, mais Tom Pidcock (troisième sur l’Amstel), David Gaudu ou Benoit Cosnefroy ne comptent se laisser faire. Du côté du profil de la course : des échappées sont possibles dans les premiers moments mais ce sont les 100 derniers kilomètres qui risquent d’être décisifs. On dénombre trois passages par la côte d’Ereffe, la côte de Cherave et, bien sûr, le mythique Mur de Huy (9.6%) qui sera franchi trois fois par les coureurs.