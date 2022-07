Après une nuit étoilée durant laquelle quelques brumes pourront se former dans les vallées et les zones boisées, nous retrouverons le soleil pour débuter la journée de samedi ! La matinée s'annonce bien ensoleillée avec simplement quelques cumulus décoratifs. Les températures resteront par contre assez fraiches au lever du jour (8 à 11°C en moyenne) avant de grimper et d'indiquer, en fin de matinée, 20°C pour Bruxelles et le centre, 18°C à Ostende et 17°C du côté de St-Hubert.