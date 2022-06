Яка очікує нас погоди цими вихідними ? | Quel temps nous attend ce week-end ?

Цієї суботи буде дійсно гаряче, стовпчики термометра вдень піднімуться від 27 до 33 градусів, а вночі до 18 градусів. Кепка, панамка це не атрибут одягу тінейджерів, а справжня необхідність цими вихідними, оскільки, по всій країні оголошений жовтий код та помаранчевий код у провінції Люксембург та Льєж. В неділю буде більш комфортна погода з температурою у 23 градусів тепла.

Коли дуже жарко куди ми їдемо? Вірно на пляж. З цього приводу SNCB очікує багато мандрівників на узбережжя країни, але можливо прийдеться почекати перш ніж сісти в потяг. SNCB підготувались та запланували додаткові поїздки, сподіваюсь SNCB нас не підведуть і не буде сильних запізнень поїздів.



Il fera très chaud ce samedi, le thermomètre montera de 27 à 33 degrés le jour et à 18 degrés la nuit. La casquette ne sera pas seulement utile aux enfants ou un attribut de mode pour les ados, mais une vraie nécessité ce week-end, car le code jaune et le code orange ont été annoncés dans les provinces de Luxembourg et de Liège. Dimanche, le temps sera plus supportable avec une température de 23 degrés.

Quand fait-il très chaud, où allons-nous ? Directement sur la plage. A cet égard, la SNCB attend de nombreux voyageurs sur les côtes du pays, mais devra peut-être patienter avant de monter dans le train. La SNCB a préparé et planifié des trajets supplémentaires, j'espère que la SNCB ne nous laissera pas tomber et qu'il n'y aura pas de retards importants des trains.