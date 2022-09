Quel temps fait-il en octobre ?

Pour terminer, sachez que le mois d’octobre, qui signe parfois le retour des tempêtes hivernales et de la neige, peut aussi se montrer lumineux. On peut en effet espérer 122 heures d’insolation dans le centre du pays. Côté vent, c’est généralement le début du passage des tempêtes hivernales. A titre exemple, le 17 octobre 1967, l’anémomètre d’Ostende relevait une pointe de 147 km/h à Ostende et, plus proche de nous, le 27 octobre 2002, le vent atteignait des rafales de 133 km/h à Middelkerke.