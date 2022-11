Quel temps fait-il en décembre ?

La durée des journées continuera de diminuer jusqu’au solstice d’hiver. Cela participera à une baisse de la température moyenne qui passera de 5 °C en début de mois à 3 °C dans le centre du pays. Cette valeur médiane n’empêche cependant pas le mercure de s’envoler parfois assez haut. C’était le cas le 23 décembre 1977 où la maximale a atteint 16,1 °C à Zaventem.

Si l’on se penche sur les températures plus basses, on notera qu’il y a en moyenne une dizaine de jours de gel à Uccle. Et ce gel peut être sévère à certaines occasions.