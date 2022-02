Quel Temps ! à la rencontre de Yann Arthus Bertrand

On le sent ému lorsqu’il me raconte l’interpellation d’une jeune fille présente dans la salle le jour de la projection du film.

"Quand tu penses qu’une fille de 20 ans avoue ne pas vouloir avoir d’enfant parce qu’elle ne saurait pas quel monde lui offrir. C’est terrible d’entendre cela dans la bouche d’un jeune. J’ai 75 ans, et quand j’étais jeune on se battait pour l’écologie, mais on était plein d’espoir, plein de rêves, de projets. Le monde nous fascinait mais aujourd’hui les jeunes sont perdus. Les scientifiques parlent de la fin du monde, ce n’est pas rien la "fin du monde" et je ne peux pas m’empêcher de me dire que c’est notre faute. Je ne suis pas fier de l’héritage que je laisse à mes enfants et à mes petits-enfants."