Quel style adopter pour l’automne ? Découvrez les tendances les plus drôles d’internet

L’automne arrive on le sent, les degrés diminuent, on remet tout doucement ses vestes et ses écharpes. Mais quelle mode faut-il adopter pour la saison et comment bien se coiffer ? Découvrez les dernières tendances (désastreuses) d’internet.

Si cet été on a eu la chance d’avoir comme pièce maîtresse la robe moustiquaire ou la robe d’apiculteur. Voilà de l’élégance avec la possibilité de faire passer de la nourriture sur les côtés au niveau des bras, mais pour les moustiques ou les abeilles c’est parfait.