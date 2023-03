Quel sport choisir lorsqu’on a plus de 50 ans ?

Le tout, c’est donc de choisir une activité qui vous motive et que vous allez pratiquer avec plaisir. D’ailleurs s’il y a des sports que vous aimiez plus jeune, sachez que rares sont les activités qu’on ne peut plus pratiquer avec une étiquette de seniors. Il suffit parfois de les adapter un peu.

Une bonne santé avant tout !

Vos objectifs ne sont pas les mêmes que lorsque vous aviez 20 ans. L’idée, ce n’est pas de battre des records. Si votre objectif est seulement de rester en bonne santé, on estime, à 55 ans et plus, qu’une demi-heure d’exercice physique modéré (comme du vélo, de la marche) cinq jours par semaine, c’est suffisant. L’idéal est d’y ajouter deux séances hebdomadaires de musculation douce.

On peut se contenter de trois séances d’une demi-heure non-stop par semaine, c’est déjà bien.

Si votre objectif est un peu plus ambitieux, c’est-à-dire, que vous aimeriez récupérer un peu de condition physique et perdre un peu de votre brioche abdominale, on peut rester dans une pratique assez douce : "même si dans ce cas-là, on va choisir des activités qui augmentent un peu le rythme cardiaque et font transpirer, on peut se contenter de trois séances d’une demi-heure non-stop par semaine, c’est déjà bien" explique le chroniqueur. On peut faire plus, évidemment, mais alors l’important c’est d’y aller très progressivement pour réadapter le corps à l’effort et pas se blesser.