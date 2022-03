Quel spectacle fut le premier à être retransmis en direct ?

À l’ère où le streaming et autres captations font fureur, pour le meilleur et pour le pire, Clément Holvoet s’intéresse à la première expérience du genre, en France. Direction Paris et son opéra le 19 avril 1881.

Le 19 avril 1881 avait lieu la 700e représentation de l’un des plus grands succès de l’Opéra de Paris : Les Huguenots. C’est à Giacomo Meyerbeer que l’on doit cet opéra, l’une de ses œuvres majeures. Meyerbeer, compositeur allemand qui s’installe à Paris dès 1825, est aussi le compositeur d’opéra le plus joué au 19e siècle et le plus célèbre. Le premier à être retransmis Les Huguenots, est le tout premier à avoir atteint 1000 représentations à l’Opéra de Paris, c’est un record considérable.

Meyerbeer n’aura pas attendu cet opéra pour atteindre le succès, ceci dit. En 1816, âgé de 25 ans, il fait un voyage en Italie, et c’est la révélation : Rossini est son nouveau maître. Il se met donc à l’ouvrage et compose plusieurs opéras en langue italienne. Le succès est immense : ses opéras italiens sont traduits et joués dans l’Europe entière. Mais le véritable triomphe arrive avec son installation à Paris, d’abord avec son opéra Robert le Diable, puis avec les Huguenots et enfin avec Le Prophète. Meyerbeer établit là ce qu’on appelle le Grand opéra français. Une base historique, du drame et des décors défiants toute concurrence. Meyerbeer inspirera Verdi autant que Wagner, et il est d’ailleurs l’un des fervents défenseurs du leitmotiv.

Alors, que s’est-il précisément passé pour que l’on puisse retransmettre son opéra Les Huguenots ?

L’opéra est créé pour la première fois, à l’Opéra de Paris, le 29 février 1836. Après avoir été joué 700 fois, on célèbre la chose au Palais Garnier et le directeur de l’époque propose à des amis de suivre en direct la représentation dans les seconds dessous du théâtre par téléphone. Première tentative de retransmission d’un spectacle, et ce fut par téléphone, à l’Opéra Garnier le 19 avril 1881, il s’agissait de l’opéra à succès de Giacomo Meyerbeer, les Huguenots. Cet opéra remporte la palme des plus de 1000 représentations à l’Opéra de Paris, mais son succès a été bien au-delà, car il fut joué absolument partout : en Europe, aux USA, en Russie, en Afrique, en Amérique latine, bref absolument partout.

Et ce qui témoigne par ailleurs de ce succès, ce sont les paraphrases musicales et retranscriptions des airs de cet opéra Les Huguenots par Liszt, Johann Strauss ou même l’anglais Vaughan Williams.