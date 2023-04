Quel sera le programme de Remco Evenepoel d’ici Liège-Bastogne-Liège ? "Il est dans une bonne forme" affirme Patrick Lefevere

Les classiques flandriennes de côté, place aux courses d’un jour vallonnées ce week-end notamment avec l’Amstel Gold Race. Et une semaine plus tard, le point d’orgue avec Liège-Bastogne-Liège. Une course à laquelle participera le tenant du titre, le champion du monde Remco Evenepoel.

"J’ai eu Remco au téléphone" explique Patrick Lefevere ce vendredi matin dans les lignes du Nieuwsblad, qui suit de loin son poulain. "Via Teams ou Skype j’en sais déjà assez. Il m’a dit être dans une bonne forme. Je lui ai dit "Continue comme cela !"

A 10 jours de la Doyenne, le programme de Remco Evenepoel est assez limpide. Il s’entraîne encore jusqu’à jeudi prochain avec sa garde rapprochée à Tenerife. Serry, Vervaeke, Van Wilder, Masnada, Cerny sont à ses côtés. A partir du vendredi 21 avril, retour en Belgique pour se focaliser sur Liège-Bastogne-Liège et le final de la course.

Pas d’Asmtel donc pour Remco Evenepoel, contrairement à ce qui avait été annoncé sur un faux compte Twitter de Patrick Lefevere. "Quand il est apparu mardi sur un site de cyclisme espagnol que Remco serait au départ à Maastricht, mon iPhone est immédiatement devenu rouge" explique Patrick Lefevere. "Les journalistes m’ont appelé dans une panique aveugle. Ces faux comptes sur Twitter et Facebook me rendent fou."