Quel riz est le meilleur pour la santé ? La réponse d’une nutritionniste

Il existe deux familles de riz :

Le riz complet qui a gardé son germe, l’amidon et son enveloppe.

Le riz blanc où il ne reste plus que l’amidon, ce qui en fait une céréale d’une qualité nutritionnelle pauvre. Notre nutritionniste le compare à une voiture sans carrosserie, "sans carrosserie, on ne va pas très loin."

Vous l’avez compris, le riz complet est meilleur pour notre santé, tout comme le riz rouge, le riz noir ou le riz sauvage pour la qualité nutritionnelle. Et si, par la même occasion, vous faites attention à votre poids, optez pour les mêmes variantes car ils possèdent un index glycémique bas à moyen, avec le riz complet en queue de peloton.

On évite donc les riz blancs ronds (comme dans les sushis) ou allongés car ils sont pauvres en nutriments et nous font prendre du poids trop facilement. Le but n’est pas de l’éliminer complètement de votre alimentation, mais de savoir doser et varier.

D’ailleurs à Singapour, le gouvernement a lancé depuis une dizaine d’années bientôt une campagne pour inspirer la population à manger du riz complet plutôt que du blanc parce qu’il serait une des causes de l’explosion du taux d’obésité.