Quel prix les humanitaires doivent-ils payer afin d’aider les autres ?

À l’occasion de la journée mondiale de l’Aide Humanitaire, ouvrons le débat sur le manque de protection des humanitaires et l’impunité des auteurs d’attaques contre les acteurs de l’aide.

Un constat alarmant répété chaque année

Les chiffres publiés cette semaine concernant les attaques contre les acteurs humanitaires doivent nous alerter. En dépit des efforts importants réalisés par les organisations humanitaires, le nombre d’incidents qui visent délibérément leurs équipes ne diminue pas. Le rapport annuel sur la sécurité des humanitaires conclut que, pour l’année 2022, un total de 444 travailleurs humanitaires ont été touchés dans l’exercice de leur fonction, pour un total de 116 morts.

Les données confirment également le transfert du risque vers les employés nationaux qui représentent désormais 90% des victimes. Le rapport souligne enfin un autre facteur aggravant qui m’est malheureusement familier ; l’augmentation significative des cas de kidnappings, qui passent de 24 en 2002 à 185 en 2022 ; avec un accroissement de 68 cas sur cette seule dernière année.

Les actes hostiles contre les humanitaires constituent des obstacles majeurs à l’accès, d’une part des acteurs humanitaires aux populations et, d’autre part, des populations aux secours et à la protection que leur garantit le Droit International. Il faut se saisir davantage de ce problème.

La réponse traditionnelle n’est plus suffisante

L’approche de " gestion du risque ", qui prévaut au sein du secteur humanitaire, concentre les efforts sur l’amélioration des procédures internes aux organisations humanitaires relatives à la sécurité. Elle met également l’accent sur la responsabilité individuelle des humanitaires une fois qu’ils ou elles sont déployé(e) s en mission.

Les ONG, agences des Nations Unies et du Mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge ont ainsi depuis des années des départements en charge de la sécurité de leurs équipes. Tout humanitaire, qu’il soit local ou international, aura reçu avant déploiement en mission, une formation obligatoire à la sécurité, qui sera renouvelée à échéance régulière.

S’il faut continuer de renforcer la formation des humanitaires – et en particulier les équipes nationales qui sont les plus exposées – il faut également sensibiliser davantage les autorités au Droit International Humanitaire (DIH) et surtout renouveler les efforts diplomatiques afin de renforcer les cadres de protection concrets sur le terrain.

Renforcer l’effort d’analyse et le cadre de protection légal

Même si la collecte de données s’améliore, elle reste parcellaire et ne couvre pas l’étendue des risques liés au métier d’humanitaire à travers le monde. Un cadre élargi d’analyse semble indispensable, qui inclura au-delà des atteintes de sécurité physiques (arrestations, blessures, enlèvements et meurtres) aussi la tendance à la criminalisation du devoir d’assistance et plus largement des actions de solidarité.

Les analyses actuellement produites manquent de relais au sein de l’opinion publique, mais aussi de soutien et de suivi auprès des décideurs. Ce sont pourtant ces derniers qui peuvent améliorer le cadre de protection existant.

Le Droit International Humanitaire (DIH) renseigne que le personnel humanitaire devrait être " respecté et protégé " en cas de conflit armé, mais des moyens concrets d’exécution ne sont pas disponibles. De plus, le DIH est peu clair concernant la protection des humanitaires dans le cadre d’une réponse aux catastrophes naturelles ou de l’assistance aux migrants. Un statut international propre aux acteurs humanitaires valable en toute circonstance serait souhaitable et protecteur.

Plus pragmatiques, les ONG ont milité pour la création au sein des Nations Unies d’une fonction de rapporteur spécial en charge de l’amélioration de la protection de l’action humanitaire ; la demande est restée sans effet à ce jour.

L’angle mort de l’impunité

Les violences contre les humanitaires se sont accélérées dans un vide légal qui a facilité une impunité presque totale. A ce jour, notre secteur documente peu de poursuites légales contre les auteurs d’attaques contre les humanitaires, que ce soit par les tribunaux nationaux ou internationaux. Il s’agit donc d’encourager les humanitaires à parler des incidents qui les frappent – car ce qui est tu, demeurera oublié.

Une initiative qui permettrait de mieux documenter les attaques contre les humanitaires et également d’améliorer tant la qualité que la quantité de poursuites légales contre les auteurs serait bénéfique. Celle-ci implique la mise à disposition d’une assistance psycho-légale adaptée ainsi que de moyens financiers afin de soutenir les humanitaires qui souhaitent s’engager dans cette voie. A ce jour, seules quelques organisations sont équipées pour accompagner leurs équipes, et très peu d’humanitaires reçoivent un appui qui leur permettrait de recevoir réparation et justice.

Dans un contexte mondial caractérisé par un regain de conflit armé, par la croissance du nombre de populations déplacées et par des catastrophes naturelles récurrentes, nous avons plus que jamais besoin de femmes et d’hommes qui s’engagent dans l’action humanitaire. Améliorons l’analyse des risques qu’ils ou elles encourent, renforçons les efforts de plaidoyer en faveur de leur protection et soutenons des initiatives nouvelles qui combattent l’impunité des auteurs de ces atrocités. Nous le devons à l’ensemble du monde humanitaire qui, face à des risques importants, et quoi qu’il arrive, continue chaque jour d’apporter un soutien vital aux personnes les plus vulnérables à travers le monde.

Olivier Vandecasteele