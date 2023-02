Quel prix êtes-vous prêt à payer pour aller voir vos artistes préférés ?

Bruce Springsteen, de passage en Belgique en juin prochain, a été très critiqué pour le prix de ses places de concert, atteignant des sommes parfois vertigineuses. Quel est la justification à de tels prix ? François Heureux ouvre le débat avec Jean-Yves Reumont, programmateur du festival Les Ardentes, Nathalie Uffner, directrice du Théâtre de la Toison d’Or, Etienne Dombret, directeur de Classic21 et Kody, humoriste et comédien.

"Je me demande si le responsable des Ardentes, festival qui s’adresse aux jeunes, se rend compte que son festival n’est accessible qu’à une partie des jeunes. Presque 100 euros pour une journée, c’est énorme pour certaines familles." questionne une auditrice à Jean-Yves Reumont.

L’organisateur se défend en affirmant collaborer avec des maisons de jeunes, la ville de Liège et Article 27 pour permettre à tout le monde d’accéder au festival. Il précise cependant que le festival se positionne maintenant comme le premier festival de hip-hop en Europe avec des têtes d’affiche comme Travis Scott et Kendrick Lamar et qu’il est donc difficile de baisser les prix.

L’apparition du streaming a notamment impacté le prix des places de spectacles. Etienne Dombret souligne aussi le monopole de Live Nation ayant racheté Ticketmaster et possédant des salles en Belgique comme la Lotto Arena. "Il y a une régulation qui se fait dans les grandes salles par cet acteur qui est majeure."

Interrogée sur le modèle économique de sa salle, Nathalie Uffner affirme dépendre à 60% de la billetterie et à 40% de subventions.

Une conséquence de la disparition des plafonds de prix est l’apparition d’un marché noir florissant. Le directeur de Classic 21 ajoute que les réseaux sociaux facilitent le contact avec ce marché.