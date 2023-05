Quel peut être l'impact de l'intelligence artificielle sur nos métiers ?

Amid Faljoui nous partage le contenu d'une vidéo réalisée par un consultant français, Philippe Boulanger, qui vit une bonne partie de l'année à Bruxelles.

Si ChatGPT et, plus globalement, l'intelligence artificielle font à ce point peur à la population, c'est simplement parce qu'elle suscite de la peur pour notre avenir professionnel. Notre cerveau reptilien a bien saisi les enjeux de l'IA et ceci explique en partie notre peur face à un saut dans l'inconnu comme nous n'en avons jamais connu auparavant.

C'est là où la vidéo de Philippe Boulanger est géniale. Il nous parle de son jardinier. Ce dernier avait l'habitude d'offrir ses services tous les 15 jours pendant la période de tonte. Puis il a un jour proposé à son client de lui mettre à disposition une tondeuse robot. L'avantage c'est qu'elle peut tondre automatiquement. En fait, qu’a fait ce jardinier ? Il est devenu un jardinier augmenté, augmenté par sa tondeuse robot. Et mon ami consultant était ravi car, en plus, pour le même prix, le jardinier pouvait s'occuper d'entretenir d'autres parties, d'autres endroits de son jardin. Le résultat c'est qu'il était tellement ravi qu'il a recommandé son jardinier à d'autres amis qui disposent comme lui d'un jardin.

La leçon de cette vidéo est très simple : nous avons tous la possibilité de nous faire augmenter par l'intelligence artificielle, c.-à-d. d'en faire une alliée. Mais surtout, cette vidéo nous démontre que nous ne serons pas remplacés par l'intelligence artificielle, mais bien par un humain qui utilisera l'IA ou l'automatisation à son profit.

Donc la question en conclusion : pourquoi vous et moi ne serions-nous pas cet humain augmenté? Bref, être cet humain qui a compris que l'intelligence artificielle peut aussi être domestiquée et nous faire grandir?