Clément Holvoet se demande aujourd’hui : quel opéra Giuseppe Verdi a-t-il composé en français ?

Je reconnais que cela peut paraître surprenant mais en effet, Verdi a écrit un opéra basé sur un livret entièrement en français, dans sa version originale ! Et pas un tout petit opéra, anecdotique, que nenni ! Un opéra tout à l’inverse gigantesque dans sa longueur et dans son projet ! Cet opéra de Verdi originellement en français, c’est Don Carlos, Don Carlo en italien plus tard !

Alors, me demanderez-vous, comment se fait-il qu’un compositeur italien écrive subitement en français ? Eh bien, ce n’est pas tout à fait le fruit du hasard ! Il faut savoir qu’à l’époque de Giuseppe Verdi, au 19e siècle, Paris, c’est un peu le centre du monde culturel, et particulièrement le centre du monde musical !

Pour un compositeur d’opéra comme lui, vous me suivez, rencontrer un succès à l’Opéra de Paris, cela constitue une certaine assurance de consécration à l’international ! Le Graal ! Verdi va pouvoir faire ses preuves grâce à une commande de l’Opéra de Paris, qui vient vers lui en 1865 ! Verdi a alors une cinquantaine d’années et est alors un compositeur connu et adulé un peu partout, allant de triomphe en triomphe !

Le choix, pour cette nouvelle commande, s’arrête sur la tragédie de Schiller, Don Carlos, et le livret est écrit à partir de cette œuvre, en français par le duo Joseph Méry et Camille du Locle. Voilà donc le projet original de cet opéra en français de Verdi !

Et je vous le disais, c’est un mastodonte ! Verdi écrit un opéra monumental de 5 actes, en fait son plus long pour résumer : 5h au total sans pause ! Autant vous dire que l’on a jamais pu le représenter en entier, Verdi lui-même décida d’en couper une partie avant la première représentation pour s’assurer que les gens… puissent tout simplement rentrer chez eux par le dernier train ! Cette première représentation à l’Opéra de Paris en 1867 ne suscita pas l’enthousiasme, et Verdi dut faire face à de nombreuses difficultés dans la préparation : trop de répétitions, souvent inefficaces, un baryton qui refusa ses indications et le força à modifier un passage, entre autres !

Le succès ne fut donc pas au RDV, à part l’écrivain Théophile Gautier qui loua l’opéra, tout n’était pas perdu ! Tout ceci ne fut pas un échec cuisant, plutôt un accueil poli et réservé ! Heureusement pour Verdi, sa version revue de 1884 ainsi que celle de 1886 vont assurer le succès de ce Don Carlos, qui deviendra à ces occasions Don Carlo, puisque l’opéra sera adapté et traduit… en italien ! La version de 1884 fut complètement remaniée en fait par rapport à la version française dont je vous parle aujourd’hui, avec notamment la suppression du 1er Acte ! Celle de 1886, qu’on peut considérer comme définitive, voit réapparaître ce premier acte ! Voilà donc pour cet opéra en français de Verdi, Don Carlos, qui devra attendre un remaniement et souvent un nouveau passage en italien pour connaître le vrai succès !