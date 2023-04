Quel opéra à succès le jeune Rossini composa en à peine deux semaines ?

Nous sommes en 1813, et à Venise, au Théâtre San Benedetto, la saison est très mal engagée. On a besoin, en très peu de temps, de relancer la machine, et faire revenir le public. La direction s’adresse alors au jeune Gioacchino Rossini, 21 ans à peine, pour sauver la situation et lui commande L’Italienne à Alger. Pour gagner du temps, on prend un livret déjà écrit, on le modifie un peu. Le projet est lancé et le tour est joué.

Le délai est fou : 27 jours seulement sont impartis pour la composition de l’opéra. L’Italienne à Alger, d’une certaine façon, est le premier véritable opéra de Rossini — en tout cas le premier tout à fait développé — puisque ses œuvres précédentes sont courtes et unitaires, souvent en un seul acte. Rossini relève donc, à cette occasion, le défi de proposer une plus grande œuvre dans l’urgence.