Quel nom donner à son chien en 2023 ?

Chaque année, une nouvelle lettre vient décider du prénom à octroyer à son chien. Dans le 6/8, Bénédicte Flament vous donne quelques conseils pour nommer votre chien.

Que l’on manque d’inspiration ou que, à l’inverse, on se retrouve face à l’embarras du choix, choisir le nom de son chien n’est pas toujours évident. La démarche est toutefois importante, car l’animal le portera toute sa vie durant, s’y identifiera et y réagira quand on l’appellera.

Il existe quelques règles pour le choix du nom de son animal : il est généralement conseillé d’opter pour un nom court et simple pour son chien. Le but est que l’animal puisse l’assimiler facilement. Voilà pourquoi les noms comportant une à deux syllabes sont à privilégier. Par ailleurs, le nom est à distinguer clairement des ordres de base, afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du chien.

Pour les chiens de race, chaque année de naissance correspond à une lettre

Cette règle n’est en fait valable que pour les chiens qui possèdent un pedigree. Il s'agit d'un certificat de naissance qui atteste des origines et de la filiation de l’animal et qui est délivré par le club canin du pays.

Dans chaque pays il existe un livre des origines qui recense l’ensemble des chiots déclarés par les éleveurs. Jusqu’en 1926, les noms étaient attribués de manière aléatoire mais à dater de cette année, la classification des noms par les lettres de l’alphabet a débuté. L’objectif était simple: pouvoir reconnaître l’année de naissance du chien par son simple nom.

En 1926, la lettre recommandée était donc le "A". Donc, en cette année 2023, la lettre "U" est donc d’application.