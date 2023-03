Quel modèle de chaussure choisir quand on a les chevilles ou les mollets larges ?

David Jeanmotte donne ses remèdes beauté pour celles qui ont des chevilles ou des mollets larges. Dans le 8/9, il explique quels sont les modèles de chaussures les mieux adaptés à ce type de morphologie pour atténuer leur effet.

Pour donner un aspect plus affiné à ses chevilles, on va généralement choisir une bottine qui monte un peu plus haut que la cheville afin de l’enrober, et masquer la largeur. On peut utiliser un talon assez large pour faire paraître la cheville plus fine en compensation.

Pour les mollets, on choisira des bottes longues qui montent jusqu’au genou et enrobent le mollet. Par exemple des bottes avec élastique ou des cuissardes mates. Le mieux est de privilégier le tissu, les formes arrondies et des bottes qui englobent le mollet. Les jambes sembleront alors mieux élancées.