"Quel match de 'ouf', on a montré qui on est" : Kassie Missipo émue après le succès des Red Flames contre les Pays-Bas

Les Red Flames ont signé une victoire retentissante vendredi soir en disposant 2-1 des Pays-Bas, nation du top mondial.

"Quel match de ouf !" a réagi Kassandra Missipo au micro de Lise Burion après la rencontre. Euphorique, la milieu de terrain belge avait du mal à contenir ses émotions. "J’ai encore besoin de toute la soirée pour réaliser J’ai trop d’énergie. Je veux pleurer, je suis contente", a souri Missipo qui avait promis de se teindre les cheveux aux couleurs noir-jaune-rouge en cas de succès. "Je vais devoir tenir mon pari", a-t-elle glissé e sourire aux lèvres.

"On a vraiment fait un gros boulot en équipe", a poursuivi Missipo sur un ton plus analytique. "Les Pays-Bas étaient forts. On a beaucoup couru derrière le ballon car techniquement c’était fort. On a travaillé en équipe et montré le résultat de notre grosse semaine d’entraînement. La pression n’était pas sur nous. On est venues ici en pensant faire de notre mieux, avec la volonté de se battre jusque dans les dernières minutes. Je suis contente de notre équipe, les joueuses sur le terrain mais aussi sur le banc."

Les Flames veulent désormais profiter de cette victoire tout en gardant les pieds sur terre. La Belgique devra en effet affronter l’Ecosse mardi.

"On doit maintenant se calmer. Face à l’Ecosse, il faudra amener cette mentalité qu’on avait sur le terrain ce vendredi, aborder ce match de la même manière que face aux Pays-Bas. Cette victoire montre que cette équipe a beaucoup de potentiel. Peu de gens avaient confiance en nous mais on a montré qui on est."