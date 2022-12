Quel lien entre tempêtes hivernales et réchauffement climatique ?

En revanche, d’autres mécanismes, comme l’effet du changement climatique sur les courants aériens que sont le vortex polaire et le jet stream, ne font pas l’objet d’un consensus.

Le vortex polaire est une masse d’air au-dessus du Pôle Nord situé en haute altitude dans la stratosphère (nous vivons dans la troposphère et la stratosphère est située juste au-dessus). Il est encerclé d’une bande d’air en rotation qui agit comme une barrière entre l’air froid du nord, et celui plus doux au sud.

Mais lorsque le vortex polaire s’affaiblit, cette bande d’air commence à onduler et prendre une forme plus ovale, apportant davantage d’air froid vers le sud. Cela arrive de plus en plus souvent et se répercute dans les deux semaines qui suivent plus bas dans l’atmosphère, là où se trouve le jet stream.

Ce courant aérien qui souffle d’ouest en est, en suivant là aussi la frontière entre air froid et chaud, serpente alors de telle manière qu’il permet à l’air froid du nord de faire intrusion à de plus basses latitudes, notamment sur l’est des Etats-Unis.

"Lorsque le vortex polaire est perturbé, il y a une augmentation de la probabilité de violentes tempêtes hivernales."

Ce point fait consensus selon Judah Cohen, auteur principal de cette étude et climatologue pour l’Atmospheric and Environmental Research (AER). Et ce vortex polaire "étiré" est exactement ce qui a été observé juste avant la tempête ayant frappé les Etats-Unis en ce mois de décembre, a-t-il souligné. C’était également le cas en février 2021 lorsqu’un froid glacial s’était abattu sur le Texas, provoquant des coupures d’électricité massives.