Quel joueur a la trajectoire la plus surprenante ? " Il y a "bagarre" sur le plateau de La Tribune

À bientôt 40 ans, Franck Ribéry, l’enfant terrible du football français, devrait mettre un terme à sa carrière à cause de problèmes aux genoux. En hommage à Ribéry, qui a connu une trajectoire atypique avant d’être la star du Bayern Munich, les chroniqueurs présents sur le plateau de La Tribune ont désigné le joueur à la trajectoire la plus surprenante lors du jeu de "La Bagarre".

"Je vais vous parler d’Ebrima Darboe. Un gamin de 21 ans qui joue à l’AS Rome et qui a quitté la Gambie à l’âge de 14 ans sur un bateau de migrants…", a commencé Eby Brouzakis.

"Pour moi, c’est Nicolas Anelka bien sûr", a enchaîné Marc Delire, l’autre "bagarreur" du soir. "À 16 ans, il joue son premier match avec le PSG avant de forcer un transfert à Arsenal un an plus tard car il n’avait pas assez de temps de jeu. Il devient ensuite une star et part au Real Madrid où il ne joue pas assez non plus". S’en suit alors une carrière complètement "surprenante".