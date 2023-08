Le nouveau schéma de développement du territoire est un outil urbanistique essentiel. Il définit la stratégie du développement territorial d’ici 2050. Parmi ses objectifs : optimiser l’espace, stopper la bétonisation des terres et lutter contre l’étalement urbain. Il prévoit par exemple que les 3/4 des futurs logements soient construits dans les centres-villes ou des centres de villages délimités, pour éviter l’étalement des habitations.

L’enquête publique s’est déroulée au début de l’été. 230 communes wallonnes francophones sur 253 ont examiné le projet. Le résultat est sans appel, beaucoup d’élus locaux sont inquiets et mécontents. Comme à Incourt dans le Brabant Wallon, où l’échevin de l’urbanisme, Joseph Tordoir s’inquiète de l’avenir de la ruralité. "Dans chaque commune, on devrait avoir une zone où on peut avoir une densité plus importante mais de là à dire qu’à moyen terme c’est presque uniquement là qu’on va pouvoir développer des projets, dans une commune comme la nôtre on perd la notion de ruralité… Cette vision dogmatique me fait peur".

Du côté de Rochefort, en province de Namur, Yvon Herman, l’échevin de l’urbanisme exprime également des craintes sur l’avenir de la ruralité. "Le risque c’est de ne plus permettre d’extensions et donc d’avoir des villages dortoirs, de perdre les petites écoles, les petits commerces, ça, c’est un risque à mon avis".