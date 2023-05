Quel impact pour la région bruxelloise si les communautés linguistiques disparaissaient ?

L’argent étant le nerf de la guerre, comment calculer l’impact de la régionalisation des compétences communautaires à Bruxelles ? "Selon nos hypothèses, la régionalisation se traduirait par le transfert d’un déficit à la région bruxelloise d’un peu plus d’un milliard d’euros. Par ailleurs Bruxelles a des dépenses spécifiques en terme d’enseignement (l’enseignement supérieur est y très présent mais n’accueille pas que des bruxellois, loin de là !) et en terme culturel (la RTBF et la VRT y sont installées mais leur public ne se limite évidemment pas au public bruxellois). Il faudrait donc revoir les mécanismes de la loi spéciale de financement pour couvrir ces besoins !".

À cela s’ajoute la dette : "Logiquement, si on transfère les compétences, on transfère aussi la dette ? Celle-ci s’élève à 3,4 milliards d’euros pour la communauté française et 400 millions pour la communauté flamande".