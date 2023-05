Quel impact pour la région bruxelloise si les communautés disparaissaient ?

"Notre scénario prévoit la disparition de la Cocom, de la Cocof, et de la VGC. Et donc la lisibilité de notre paysage institutionnel bruxellois serait améliorée ?" Mais pour y arriver, il y aura forcément des négociations politiques qui s’annoncent ardues, forcément car l’hypothèse d’un État fédéral avec 4 régions et sans communautés, ne fait pas l’unanimité, loin de là ! Cette étude universitaire a donc le mérite d’éclairer ceux qui seront amenés à choisir. "Désormais, on parle beaucoup de la septième réforme de l’État, on n’en connaît pas les contours. Certains envisagent de transférer plus de compétences du fédéral vers les entités fédérées, d’autres prévoient de refédéraliser des compétences, d’autres encore parlent de confédéralisme, et donc notre travail apporte des réponses à un des modèles possibles !", précise encore Maxime Fontaine.