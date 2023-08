Quel impact le phénomène El Niño aura-t-il sur notre assiette ?

Selon l'Organisation météorologique mondiale, on peut craindre "une augmentation des précipitations dans certaines parties du sud de l’Amérique du Sud, du sud des Etats-Unis, de la Corne de l'Afrique et de l’Asie centrale" mais aussi "de graves sécheresses en Australie, en Indonésie, dans certaines parties du sud de l’Asie, en Amérique centrale et dans le nord de l’Amérique" ou encore fournir des "ouragans dans le centre et l’est de l’océan Pacifique". Le phénomène El Nino a démarré voilà plusieurs mois et cela a été confirmé par l'OMM.