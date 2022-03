Quel impact a la pollution atmosphérique sur notre cerveau ?

Les statistiques deviennent valables lorsque les cohortes sont importantes, explique Pasquale Nardone.

"Les études de corrélation visent à chercher les liens entre les effets et les causes. On ne connaît pas bien les causes, mais on mesure les effets. On utilise une technique statistique, mais elle n'est valable que si la cohorte dépasse un certain nombre de personnes. Ici, 61 000 personnes, c'est gigantesque !"

Si on s'intéresse dans ce cas aux personnes âgées de plus de 45 ans, c'est parce que c'est à ce moment-là que les premiers signes de déclin cognitif peuvent être détectés, alors que la maladie d'Alzheimer surviendra peut-être 15 ans plus tard.