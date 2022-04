Quel était ce nuage qui a fendu notre ciel ?

On retrouve au centre une masse d’air humide, cernée par deux masses d’air plus sec, situées de part et d’autre. Les nuages ne pouvant pas se former dans une zone dont l’air est sec, ils restent donc bloqués dans la zone d’air plus humide.

Rien de bien exceptionnel d’un point de vue de météorologique donc mais un phénomène qui a valu le coup d’œil et une occasion en or de prendre des photographies de votre région à la fois superbes et singulières !