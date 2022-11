Quel est votre Pinocchio préféré ?

Autres versions, autres visions de Pinocchio… avec l’inimitable Roberto Benigni. Dans le "Pinocchio" qu’il a réalisé en 2002, c’est lui qui jouait la marionnette. Et dans le "Pinocchio" de Matteo Garrone sorti en 2019, l’âge avançant, Benigni incarnait le vieux Geppetto. Garrone propose un Pinocchio intéressant car il est retourné à l’origine de l’œuvre imaginée par Collodi et à l’essence même des autres grands mythes italiens avec cette exubérance typique, entre rires et pleurs (on appelle ça aussi la Commedia dell’arte). Le conte qu’il nous a proposé est à la fois joyeux et difficile, baroque et dépouillé… enfantin et terriblement adulte !