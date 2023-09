Quel est votre opéra préféré ? Votez pour le nouveau "Top du classique"

Si vous ne deviez retenir qu’une seule œuvre musicale, celle qui vous touche, vous fait vibrer, que choisiriez-vous ? Voilà tout le principe de la nouvelle émission de Vanessa Fantinel, "Le top du classique". A la façon d’un hit-parade, vous serez invités à voter, chaque mois pour élire l’œuvre numéro 1 du "Top du classique".

Du lundi au vendredi à 12h, vous avez rendez-vous avec Vanessa Fantinel pour une heure de hit-parade. Une émission interactive, qui vous invite à proposer et classer vos titres musicaux préférés, sur une thématique donnée. Et place à l’opéra pour le second "Top du classique" de la saison.

Mozart remportera-t-il tous les suffrages ? L’opéra Carmen de Bizet devancera-t-il la Tosca de Puccini ? Est-ce Wagner qui supplantera tout le monde ? C’est à vous de voter pour hisser en haut du classement votre opéra préféré (ou vos opéras favoris, vous pouvez voter pour 5 opéras maximum). Faites évoluer le classement pendant les trois premières semaines pour maintenir votre opéra préféré dans le haut du classement, le nombre de votes n’étant pas limité, vous pouvez voter autant de fois que vous le voulez. A l’issue de la troisième semaine, les votes seront clôturés et Vanessa nous présentera le "Top du classique" durant la quatrième semaine.