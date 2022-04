Quel est le statut du conjoint aidant ?

Ce n’est qu’à partir de 2005 que les deux membres du couple ont dû obligatoirement commencer à chacun cotiser et donc se constituer des droits propres. Cela ne veut pas dire qu’ils payent plus, au contraire, les frais sont partagés en deux et doivent au moins atteindre 315 euros par trimestre pour bénéficier d’une couverture complète en plus d’un droit à la pension.