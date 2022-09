Quel est le seul concerto que Mozart ait composé pour l’alto ?

Clément Holvoet nous parle aujourd'hui d'un morceau composé par Mozart et faisant partie du répertoire de son instrument, l'alto. Si ce dernier a été trop souvent laissé au second plan, il est depuis le 20ème siècle mis en valeur par de nombreuses compositions.

L’alto, est un instrument de la famille des violons qui a une tessiture et une taille entre un violon et un violoncelle. En général, il est la troisième chaise dans un quatuor à cordes. Depuis le 20ème siècle, l'alto est valorisé en tant qu'instrument soliste par de nombreux compositeurs. A l'époque de Mozart, l’alto est encore considéré comme un second rôle dans le film. En général, il accompagne. Mozart, qui joue entre autres de l'alto, va mettre en avant l'instrument.