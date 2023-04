Quel est le risque de noyade chez le chien ?

La température de l’eau : si votre chien plonge dans une eau glacée par temps relativement chaud, la différence de température peut provoquer une hydrocution, soit un malaise suite au choc thermique. Cela peut arriver à votre chien s’il plonge dans une piscine non chauffée installée dans votre jardin (même une piscine gonflable) en temps de canicule par exemple. En cas d’hydrocution, le rythme cardiaque diminue très vite et peut empêcher le chien de se débattre.

Le remous de l’eau (fleuve, mer, rivière, etc.) : lors d’une balade au bord de l’eau, il se peut que votre chien soit tenté de piquer une tête. Un canard ou une oie à la surface et c’est son instinct de chasseurs qui prend le dessus, explique notre vétérinaire. Le danger dans cette situation est qu’il ne puisse pas revenir jusqu’à la rive à cause du courant et qu’il s’épuise dans l’eau.