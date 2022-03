Quel est "le riff le plus lourd de tous les temps" selon Slash ?

Slash a révélé le riff qu’il considère comme le "plus heavy de tous les temps" lors d’une interview avec Matt Pinfield au sujet de son nouvel album 4, enregistré avec Myles Kennedy & The Conspirators.

Quand il évoque ses principales influences, Slash déclare : "Le premier disque de Sabbath a eu un grand impact sur moi. Quand on y pense, dans le paysage musical de l’époque, il y a ce disque sombre qui sort et qui a vraiment créé ce qu’on pourrait considérer comme du heavy metal sombre. Il a ouvert la voie à tout ce qui allait suivre". Le guitariste poursuit : "J’adore vraiment tous ces disques… Mais ce sont le premier et le disque Sabbath Bloody Sabbath qui ont probablement eu le plus d’impact sur moi".

"Et la chanson titre, ce breakdown vers la fin de la chanson. Il n’y a rien de plus lourd qui soit sorti. Je ne connais pas un seul groupe qui ait un riff aussi heavy que celui de "Sabbath Bloody Sabbath"".