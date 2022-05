Quel est le poids publicitaire des jeux de hasard dans le foot belge ?

On peut donc dire que ce sont des ‘petits annonceurs’. Mais, visiblement, ils prennent de plus en plus de place dans les médias et dans les stades, parce que les montants investis dans la pub par ces entreprises ne cessent d’augmenter. En l’espace de deux ans, les investissements de sociétés de jeux de hasard ont grimpé de 25%, ce qui est assez spectaculaire dans le contexte général.

On connaît tous la Loterie nationale qui reste, de loin, le principal annonceur dans le secteur des jeux d’argent (à raison de plus de 50% des dépenses publicitaires), mais on remarque de plus en plus la percée d’acteurs privés comme les sociétés BetFirst, 777, Unibet, Napoleon, Circus, etc.

Et ces marques sont de plus en plus familières auprès du grand public dans la mesure où elles s’étalent aussi, depuis quelques années seulement, dans les stades de football et, surtout, sur les maillots de plusieurs clubs de Pro League : Unibet pour le Club de Bruges et le Sporting de Charleroi, Circus au Standard, Napoleon pour La Gantoise et Zulte Waregem, etc. Aujourd’hui, sur les 18 équipes de D1A en Pro League, 14 d’entre elles comptent une société de jeux d’argent parmi leurs sponsors, donc les trois quarts !