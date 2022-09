Quel est le plus grand vainqueur surprise en finale de Coupe d’Europe ? Il y a "bagarre" sur le plateau de La Tribune

Après deux journées disputées sur la scène européenne, les clubs belges sont toujours invaincus. Ces résultats sont excellents pour le coefficient mais ils constituent une vraie surprise. Mis à part la Hongrie qui n’a qu’un seul représentant (Ferencvaros ndlr), la Belgique est la seule nation à ne pas encore avoir perdu le moindre match en Coupe d’Europe. Ce lundi soir, les chroniqueurs présents sur le plateau de La Tribune ont désigné leur plus grand vainqueur surprise en finale de Coupe d’Europe. Manuel Jous et Philippe Albert se sont prêtés au jeu de "La Bagarre dans la Tribune".

"Pour moi, c’était le 7 mai 1986 au stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville où le FC Barcelone de Bernd Schuster, Steve Archibald et du coach Terry Venables doit défier le Steaua Bucarest. Une finale au cours de laquelle le gardien roumain Helmuth Duckadam sera surnommé le héros de Séville pour ne pas avoir encaissé après 90 minutes, après les prolongations et après la séance de tirs au but" argumente Philippe Albert.

"On reste dans le sud mais dans le sud de l’Italie le 29 mai 1991 à Bari dans la région des Pouilles. Sur papier la finale entre l’Etoile Rouge de Belgrade et l’Olympique de Marseille est déséquilibrée. Une finale qui se joue aussi aux tirs au but et qui voit l’Etoile Rouge émerger" enchaîne Manuel Jous.