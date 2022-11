Quel est le plus beau but de l’histoire de la Coupe du monde ? (Sondage)

Un but de légende pour un joueur légendaire. En 1998, les Pays-Bas et l’Argentine s’affrontent pour une place en demi-finale à Marseille. Dernière minute du temps réglementaire. Les deux équipes ne parviennent pas à se départager (1-1). Frank de Boer envoie un long ballon en direction de Dennis Bergkamp. Ce dernier réalise sans doute le contrôle le plus incroyable et important de l’histoire du football, crochète Ayala et propulse les Oranjes en demi-finale de la Coupe du monde. "On ne joue jamais le match parfait", a confié Bergkamp. "Mais ce moment-là était, je pense, parfait".