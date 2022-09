Quel est le montant de la dotation RTBF ?

Les recettes provenant de la publicité non commerciale, du parrainage, de la publicité commerciale et d’autres opérations publicitaires et commerciales sont plafonnées à 25% mais ne dépassent en général pas les 22-23% (en 2019, elles représentent 68 millions d’euros).

Ce plafond concerne bien les recettes publicitaires et non le volume horaire que la publicité peut occuper sur les antennes de la RTBF. Un quart de ces recettes sont dédiées à soutenir la production audiovisuelle indépendante.