Quel est le meilleur entraîneur belge qui n'a pas été footballeur de haut niveau ? Il y a "bagarre" sur le plateau de La Tribune

Ce week-end Edward Still et Felice Mazzu ont reçu leur C4. Outre le fait d'avoir commencé leur carrière de coach en D1 à Charleroi, les deux entraîneurs partagent la particularité de ne pas avoir eu une carrière de joueur au plus haut niveau. Ce point commun est au centre de la "bagarre" de la semaine sur la plateau de La Tribune. Philippe Albert et Nordin Jbari s'affrontent autour de cette question : "quel est le meilleur entraîneur belge qui n'a pas été footballeur de haut niveau ?"



L'ancien défenseur a choisi de défendre la candidature de Robert Goethals . Le technicien de Brasschaat a été champion avec Beveren en 1979 et demi-finaliste de la Coupe de vainqueurs de Coupe la même année. Il a ensuite mené La Gantoise à la victoire en Coupe de Belgique en 1984.



Nordin Jbari prend lui le parti de Felice Mazzu, désigné deux fois entraîneur de l'année. Le Carolo, professeur d'éducation physique de formation, s'est révélé au White Star avant de faire grandir Charleroi. Il a marqué les esprits avec l'Union la saison dernière.